Côte d’Ivoire/Redevances à l’import, export et transit : Une mise en lumière de ces impositions appliquées au niveau national

Faire un état des lieux des redevances appliquées au niveau national, à l’import, export et au transit, afin d’élaborer un manuel sur la prise de décision, l’évaluation et le suivi de ces impositions. Tel est l’objectif de l’atelier portant : « Identification et recueil des redevances imposées à l’import, à l’export et au transit ».



Organisé par le projet Leadership in public financial management II (Lpfm II), financé par l’Agence américaine pour le développement international (Usaid), cette réunion de travail s’est déroulée le 6 février 2018 à Abidjan-Plateau.

Selon le directeur régional Côte d’Ivoire et Sénégal dudit projet, Lotfi Kourdali, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts de facilitation de la mise en œuvre effective de l’Accord de facilitation des échanges (Afe) de l’Organisation mondiale du commerce (Omc) en Côte d’Ivoire.



Il a souligné que le but principal est de travailler en partenariat avec les institutions en charge du commerce, afin de faciliter, simplifier les échanges commerciaux et réduire les barrières tarifaires. Qui constituent encore un obstacle au mouvement des marchandises à travers les frontières régionales et internationales.



L’atelier qui s’est déroulé en travaux de groupe a réuni plusieurs acteurs des secteurs publics et privés, ainsi que les parties prenantes aux activités liées au commerce.