Côte d'Ivoire- Sécurité Alimentaire : Le gouvernement renforce la production agricole

Dans différentes régions du pays, des producteurs de cultures maraîchères bénéficient d’un soutien matériel essentiel. Ces initiatives visent à augmenter leur production et à renforcer la sécurité alimentaire.



À Dopiankaha, dans la région du Poro, le groupement "Binkéléma", composé d'une soixantaine de femmes, a reçu plus de 6 hectares d'intrants incluant des semences, engrais et matériels agricoles.



Ces femmes, spécialisées dans la culture de l'oignon, sont désormais capables d’augmenter leur production. Fatoumata Koné, présidente de la coopérative, a déclaré : « Nous sommes heureuses de bénéficier de tout ce matériel. Nous en avions besoin. Avec l'argent des récoltes, nous pourrons agrandir nos champs et prendre en charge nos familles. »



À Balakro, dans la région du Bélier, l'Association des producteurs de cultures maraîchères a reçu 8 hectares de kits d'intrants et de matériels agricoles pour cultiver des aubergines, piments et tomates.



Ben Soumahoro, président de l'association, a exprimé sa satisfaction : « L'État nous a donné tout ce qu'il faut pour une production complète. Sur le marché, les intrants coûtent cher. Les avoir gratuitement est un grand soulagement. »



En un an, ces programmes d'aide aux producteurs commencent à porter leurs fruits. Entre 2023 et le premier semestre de 2024, 12 000 tonnes de produits maraîchers ont été produites dans le cadre du Projet d'Appui au Programme Social du Gouvernement (PaPsgouv) sur l'ensemble du territoire ivoirien.



Ces initiatives témoignent de l’engagement du gouvernement à soutenir les producteurs agricoles, à améliorer leurs conditions de travail et à renforcer la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire, contribuant ainsi au développement durable du secteur agricole.