Côte d'Ivoire - Sécurité routière : Des mesures renforcées pour les éliminatoires de la CAN 2025

Lors d'une séance de travail, qui a eu lieu le 9 octobre 2024, les différentes parties prenantes ont convenu des mesures à mettre en place. Sacko Oumar, directeur général des Transports Terrestres et de la Circulation, a précisé que l'objectif principal est de préserver les vies humaines en garantissant des déplacements sûrs sur les routes.



Les actions suivantes seront mises en œuvre. La sensibilisation de proximité la surveillance du réseau routier, la répression des incivilités routières, le contrôle de l'alcoolémie à l'aide de tests d'alcoolémie, la surveillance de la vitesse avec des radars mobiles, la mise en place de barrages intelligents et des patrouilles automobiles et motorisées pour une présence constante sur le terrain.



Cette opération vise non seulement à garantir la sécurité des usagers pendant les éliminatoires de la CAN 2025, mais aussi à créer un environnement de conduite plus sûr à long terme. Le ministre Amadou Koné et son équipe s'engagent à assurer des conditions de circulation optimales pour tous.