Côte d’Ivoire : Un concours national de lecture lancé pour rehausser le niveau des élèves.

Promouvoir la lecture auprès des élèves, afin de rehausser leur niveau scolaire. Tel est le but du concours de lecture dénommé « Magic lecture », qui a connu son lancement à l’hôtel Azalaï d’Abidjan-Marcory.



Organisée par la Société à responsabilité limitée (Sarl) QE, avec son slogan : « Lire, c’est voyager sans bouger ! », cette compétition qui est à sa première édition est motivée par le « constat général que les élèves ne lisent plus. Ils ne maîtrisent plus la conjugaison, l’hortographe et les règles grammaticales », a relevé son Président-directeur général (Pdg), Jean-Luc Sialou. Ainsi, a-t-il indiqué que l’objectif principal est de « redonner le goût de la lecture aux élèves, afin d’impacter considérablement leur rendement scolaire ».



Pour sa part, la responsable du projet concours Elza Bidi, a annoncé que la compétition qui démarre par les tours préliminaires du 21 au 31 mars, avant la grande finale prévue le 5 mai 2018, va concerner 20 établissements inscrits et répartis dans 9 communes du district d’Abidjan.



Chaque établissement aura à fournir 3 candidats, à raison d’un candidat par niveau (CE2, CM1 et CM2), a-t-elle précisé. Avant de signifier que les épreuves du concours vont porter sur la lecture et la compréhension du texte, avec des critères bien définis.



Elza Bidi a également souligné que trois corporations vont composer le jury. A savoir, le groupe des écrivains, celui des enseignants et enfin, de coachs en développement personnel. S’agissant des récompense, elle a indiqué que les lauréats de chaque niveau auront chacun 500 000 F Cfa. Ensuite, les finalistes malheureux de chaque niveau quant à eux partiront avec 250 000 F Cfa chacun. Et puis enfin, des lots en livres seront distribués aux établissements victorieux.



Signalons que cette compétition bénéficie du soutien de la bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire, de l’Association des écrivains de Côte d’Ivoire et d’une librairie de la place.