Côte d’Ivoire : création de l’ANSSI, nouvel organisme national dédié à la cybersécurité

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 30 octobre 2024 à Abidjan-Plateau, un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), nouvel organisme national dédié à la cybersécurité.



Selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, cette Agence concentre toutes les attributions anciennes dévolues aux différentes structures de lutte contre la cybercriminalité, de sécurité et de protection des systèmes informatiques.



« L'ANSSI a la charge de la mise en œuvre des plans d'action de la coordination et de la gestion des crises de cybersécurité, de la coordination des actions de protection des infrastructures critiques et des Systèmes d'Informations publics et privés, ainsi que du pilotage des processus de prévention, de protection, de surveillance, de détection et de réponses aux incidents », a dit Amadou Coulibaly.