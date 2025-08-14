Côte d’Ivoire : déclaration de patrimoine, la RCA s’inspire des pratiques de la HABG de Côte d’Ivoire

Le président de la Haute Autorité chargée de la Bonne gouvernance (HABG) de la République centrafricaine, Guy-Eugène Demba, est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, accompagné d'une forte délégation, pour une mission d'imprégnation qui se déroule du 12 au 15 août 2025. L'objectif de cette visite est de s'inspirer des pratiques de la Haute Autorité pour la Bonne gouvernance (HABG) de Côte d'Ivoire, notamment en matière de déclaration de patrimoine.



Lors d'une rencontre, ce mardi au siège de la HABG de Côte d'Ivoire, Guy-Eugène Demba a partagé à son homologue ivoirien, Zoro Epiphane Ballo, sa volonté de renforcer le système de déclaration de patrimoine dans son pays. « Nous sommes venus nous inspirer des bonnes pratiques de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de Côte d'Ivoire, notamment sur le système de déclaration de patrimoine, afin de l'implémenter dans notre pays » a-t-il déclaré.



Cette mission vise à permettre à la délégation centrafricaine une immersion dans le fonctionnement pratique et opérationnel de la HABG ivoirienne, reconnue pour son expertise dans la prévention et la lutte contre la corruption.



Au programme de cette mission, des sessions de formation intensives, des ateliers pratiques et des échanges d'expériences autour des outils innovants, du cadre juridique rigoureux et des mécanismes opérationnels liés à la déclaration de patrimoine, la transparence dans la gestion publique, et la coopération stratégique.



Guy-Eugène Demba a salué la qualité de l'accueil et exprimé la détermination de son institution à mettre en œuvre dans son pays les acquis de cette immersion, notamment en vue de l'opérationnalisation prévue de la déclaration de patrimoine en décembre 2025.



Pour sa part, Zoro Epiphane Ballo a rappelé que cette initiative illustre l'engagement de la Côte d'Ivoire à partager son expertise et à promouvoir la gouvernance éthique à l'échelle régionale, renforçant ainsi les capacités des institutions africaines dans la lutte contre la corruption. Par cette visite, la HABG de Côte d'Ivoire confirme son rôle stratégique comme un centre d'expertise et de partage des meilleures pratiques, au service d'une Afrique plus transparente, intègre et responsable.