Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : déclaration de patrimoine, la RCA s’inspire des pratiques de la HABG de Côte d’Ivoire


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Août 2025



Côte d’Ivoire : déclaration de patrimoine, la RCA s’inspire des pratiques de la HABG de Côte d’Ivoire
Le président de la Haute Autorité chargée de la Bonne gouvernance (HABG) de la République centrafricaine, Guy-Eugène Demba, est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, accompagné d'une forte délégation, pour une mission d'imprégnation qui se déroule du 12 au 15 août 2025. L'objectif de cette visite est de s'inspirer des pratiques de la Haute Autorité pour la Bonne gouvernance (HABG) de Côte d'Ivoire, notamment en matière de déclaration de patrimoine.

Lors d'une rencontre, ce mardi au siège de la HABG de Côte d'Ivoire, Guy-Eugène Demba a partagé à son homologue ivoirien, Zoro Epiphane Ballo, sa volonté de renforcer le système de déclaration de patrimoine dans son pays. « Nous sommes venus nous inspirer des bonnes pratiques de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance de Côte d'Ivoire, notamment sur le système de déclaration de patrimoine, afin de l'implémenter dans notre pays » a-t-il déclaré.

Cette mission vise à permettre à la délégation centrafricaine une immersion dans le fonctionnement pratique et opérationnel de la HABG ivoirienne, reconnue pour son expertise dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Au programme de cette mission, des sessions de formation intensives, des ateliers pratiques et des échanges d'expériences autour des outils innovants, du cadre juridique rigoureux et des mécanismes opérationnels liés à la déclaration de patrimoine, la transparence dans la gestion publique, et la coopération stratégique.

Guy-Eugène Demba a salué la qualité de l'accueil et exprimé la détermination de son institution à mettre en œuvre dans son pays les acquis de cette immersion, notamment en vue de l'opérationnalisation prévue de la déclaration de patrimoine en décembre 2025.

Pour sa part, Zoro Epiphane Ballo a rappelé que cette initiative illustre l'engagement de la Côte d'Ivoire à partager son expertise et à promouvoir la gouvernance éthique à l'échelle régionale, renforçant ainsi les capacités des institutions africaines dans la lutte contre la corruption. Par cette visite, la HABG de Côte d'Ivoire confirme son rôle stratégique comme un centre d'expertise et de partage des meilleures pratiques, au service d'une Afrique plus transparente, intègre et responsable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/08/2025

Tchad : 50 véhicules remis au ministère de l’Environnement pour renforcer la surveillance nationale

Tchad : 50 véhicules remis au ministère de l’Environnement pour renforcer la surveillance nationale

Tchad : une délégation des humanitaires des Nations-Unies reçue par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères Tchad : une délégation des humanitaires des Nations-Unies reçue par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères 13/08/2025

Populaires

Tchad–États-Unis : Un accord historique sur les terres rares pour la paix et la prospérité

13/08/2025

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

13/08/2025

Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale

13/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter