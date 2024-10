Côte d’Ivoire : des actions pour lutter contre les changements climatiques

Le conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Dr Lagaud Mayeul Alex, a présenté, ce mardi 22 octobre 2024 à Abidjan-Plateau, les efforts du gouvernement pour réduire les effets néfastes des changements climatiques en Côte d’Ivoire.



Dr Lagaud Mayeul Alex, par ailleurs, secrétaire exécutif de la Commission Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques (CNLCC), s’exprimait au cours de la tribune d’échange et d’information du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée « Tout Savoir Sur ».



Selon lui, la Côte d’Ivoire, pour lutter contre ces impacts négatifs des changements climatiques, dispose d'un ensemble de textes. Il s'agit notamment de la Constitution, du nouveau Code de l’Environnement, du Code de l'eau, du Code forestier, de la loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral ivoirien, de la loi d'orientation sur le développement durable ainsi que leurs décrets d'application.



Sur le plan international, la Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué, est partie prenante de divers accords et conventions dont la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, la convention pour la lutte contre la sécheresse et la désertification, la convention sur la diversité biologique et l'accord de Paris de 2015 sur le climat.



« La question des changements climatiques est cruciale en ce sens qu’elle touche à notre existence, à l’existence des populations parce que les effets des changements climatiques peuvent se faire ressentir à la fois sur la santé, l’agriculture, la terre, les transports, etc. », a expliqué Dr Lagaud Mayeul Alex.



À l’en croire, dans le domaine des transports, comme mesures pour réduire l’émission de gaz à effet de serre, le gouvernement travaille à développer entre autres, le covoiturage, les transports de masse comme le métro et la mobilité électrique. Dans le secteur de l’agriculture, il a fait savoir qu’un vaste programme d’agroforesterie est mis en place par le gouvernement pour atténuer les effets de changements climatiques.



Dans le domaine de la foresterie, le gouvernement, à travers plusieurs projets, dont le Projet de Paiement des Réductions d'Émissions autour du Parc National de Taï (PRE), s’est engagé dans une campagne de reforesterie, afin de protéger les forêts qui constituent des poumons climatiques.