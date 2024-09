Côte d’Ivoire : des financements pour la construction et le bitumage des routes

La Côte d’Ivoire a reçu de la Banque Islamique de Développement (BID), 119,554 milliards de FCFA, en vue du financement du projet de construction de l’autoroute Bouaké-Darakokaha.



Ce projet dont le financement a fait l’objet de la conclusion d’un accord, le 27 juin 2024, entre le gouvernement ivoirien et la BID, prévoit la construction d’une chaussée 2x2 voies de 54,5 km, afin d’améliorer le trafic le long du corridor national et régional A3 reliant le Port Autonome d’Abidjan à l’arrière-pays.



Pour ce qui est du projet d’aménagement et de bitumage de la route Petit Nassian-Kafolo-Téhini, le gouvernement a obtenu de la Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD), un financement partiel de 30 milliards de FCFA.



Le financement partiel de ce projet qui vise à désenclaver les différentes localités situées dans la zone d’intervention directe du projet dans l’extrême Nord du pays, et à fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins, a été conclu le 07 juin 2024.



Ces deux financements ont fait l’objet d’adoption de décrets portant respectivement ratification d’un accord cadre de vente à tempérament et d’un accord de prêt, en conseil des ministres, le 18 septembre 2024 à Abidjan-Plateau, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.