Côte d’Ivoire : des progrès dans la mise en œuvre du Programme social du gouvernement

La mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv), à fin septembre 2024, a enregistré des progrès importants réalisés dans plusieurs secteurs, et a permis ainsi de marquer davantage la présence de l’Etat dans les zones de fragilité, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. C’était à l’issue du Conseil des ministres du 30 octobre 2024, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.



Dans le secteur de la santé, 708606 enfants ont été vaccinés gratuitement contre la penta 3, et 681756 enfants contre la rougeole/rubéole. 260687 enfants de 0 à 4 ans, et 30580 femmes enceintes atteints de paludisme, ont bénéficié gratuitement d’un traitement antipaludique.



Tandis que 364017 femmes enceintes ont reçu gratuitement des kits d’accouchement, et 3716 ont bénéficié d’une césarienne gratuite. Concernant la jeunesse, 74687 jeunes ont été insérés dans différents programmes parmi lesquels 4322 ont été pris en charge dans le cadre du service civique.



De plus, la réhabilitation de huit établissements de l’enseignement technique est quasi achevée et la construction de sept nouveaux établissements est en cours. Cinq collèges de proximité ont été achevés. Au titre des filets sociaux, 205000 ménages ont bénéficié d’une allocation trimestrielle. Pour ce qui est de l’accès à l’électricité, 396 localités ont été électrifiées, rehaussant le taux de couverture à 92,15%.



De même, 287252 branchements ont été réalisés à un coût de 1000 FCFA. Ainsi, à fin septembre 2024, le taux d'engagement global est de 67,18%, représentant 792,7 milliards de FCFA, pour un taux de décaissement de 66,88%, soit 789,1 milliards de FCFA, sur un montant de 1179,9 milliards de FCFA prévu au budget du PSGouv, a conclu Amadou Coulibaly.