Côte d'Ivoire et Émirats Arabes Unis : Un partenariat économique renforcé

La Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unis ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale. À l'issue d'une visite officielle en Émirats Arabes Unis, le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a annoncé la signature de plusieurs accords majeurs visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays.







Parmi les principaux accords signés, figure un prêt de 31 milliards de FCFA accordé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le Développement. Ces fonds serviront à financer un ambitieux programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire, répondant ainsi à un besoin crucial en matière de logement.







Par ailleurs, les deux pays ont convenu de mettre en place une grande commission mixte de coopération, chargée de suivre et de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Des mémorandums d'entente ont également été signés pour favoriser les échanges d'expertise gouvernementale et développer les zones d'activités industrielles et économiques en Côte d'Ivoire.