Côte d'Ivoire et Sao Tomé-et-Principe scellent un partenariat pour renforcer leurs systèmes de santé

Le 28 août 2024, il a signé un accord avec la ministre de la Santé et des Droits de la Femme de Sao Tomé-et-Principe, Angela da Costa. Cet accord découle de la volonté exprimée par Angela da Costa lors de sa visite en Côte d'Ivoire en juillet 2024, visant à renforcer les liens de coopération sanitaire.



L'accord prévoit des échanges d'informations et d'expériences dans des domaines clés comme la santé communautaire, les soins maternels et infantiles, et la médecine traditionnelle.



Le développement de l’industrie pharmaceutique et l'implémentation de technologies médicales avancées sont également des priorités de cet accord.



Cet accord marque un pas significatif vers une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et Sao Tomé-et-Principe dans le secteur de la santé, avec des objectifs ambitieux pour améliorer les conditions sanitaires des deux pays.