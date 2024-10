Côte d'Ivoire : interdiction des activités des associations syndicales estudiantines après un drame

Cette annonce a été faite, le mercredi 2 octobre 2024 à Abidjan, dans une déclaration commune signée par les ministres Adama Diawara de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Vagondo Diomandé de l’Intérieur et de la Sécurité.



Tout en condamnant avec vigueur cet acte de barbarie, les deux ministres ont présenté, au nom du gouvernement, les condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt, ainsi qu’à la grande famille de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Pour rappel, selon les faits, c’est dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 que l’étudiant Déagoué Zigui Mars Aubin a trouvé la mort, après avoir été enlevé, puis molesté par des individus identifiés par la suite comme étant membres de la FESCI.