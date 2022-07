AFRIQUE Côte d’Ivoire : l’examen national volontaire affiche l’unité pour demain

Alwihda Info | Par Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante. - 24 Juillet 2022

Lors du dernier Forum politique de haut niveau sur le développement qui s’est tenu à New York, du 5 au 15 juillet 2022, des rapports ainsi que des analyses, axés sur les pays, ont été présentés aux participants. Les rapports des 44 pays soumissionnaires (ENV) de cette année, dont la Côte d'Ivoire fait partie, ont porté sur les ODD et les plans d’avenir en ce qui concerne la réalisation des objectifs fixés.

La vision « Côte d'Ivoire solidaire ».

La Côte d'Ivoire a œuvré à l'intégration des agendas 2030 et 2063 dans ses plans de développement, et ses politiques sectorielles et locales, sous l’égide de Alassane Ouattara, président de la République. Ainsi, le PND 2021-2025, traduction opérationnelle de la vision « Côte d'Ivoire solidaire », vise à accélérer la transformation structurelle de l'économie, afin d'élever la Côte d'Ivoire au rang supérieur des pays à revenu intermédiaire d'ici 2030.



Équilibre entre qualité environnementale, efficacité économique et progrès social

Depuis 2016, des actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs sont menées afin que chaque citoyen contribue à l'équilibre entre qualité environnementale, efficacité économique et progrès social. Ce processus a permis de prioriser 40 cibles, et d'identifier 11 accélérateurs dont le Programme Social du Gouvernement (PSGouv) 2019-2020. Le PSGouv2 a été maintenu de 2022 à 2024, afin d'accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités.



Le succès du PND 2016-2020 s'est traduit par une réduction significative de la pauvreté et un meilleur accès des populations à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'eau potable et à l'assainissement, des réalisations qui ont permis au pays de maintenir la croissance économique malgré un environnement mondial défavorable.

En effet, la résilience de l'économie ivoirienne aux chocs extérieurs, conjuguée à l'efficacité de son plan de riposte économique et sanitaire, lui a permis de contenir les effets de la pandémie du Covid-19 et d'atteindre un taux de croissance de l'ordre de 2% en 2020, contre une contraction de 2 % en Afrique subsaharienne.



Plusieurs difficultés dans l’atteinte de certains objectifs

Malgré ses performances, le pays fait face à des défis pour fournir à la population des services sociaux de base, maintenir une croissance économique forte, inclusive, diversifiée et durable, développer le secteur privé et mobiliser des ressources pour financer les ODD. Pour renforcer la résilience et lutter contre la fragilité, le gouvernement entend accélérer la transformation structurelle de l'économie, en élargissant les opportunités de création de richesses et d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes.



Le gouvernement maintiendra un système de santé de qualité et facilement accessible, soutiendra la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, mettra en œuvre des stratégies pour améliorer les connaissances et les compétences fondamentales des apprenants et intensifiera les efforts de lutte contre l'analphabétisme. Par ailleurs, le gouvernement poursuit ses efforts d'autonomisation des femmes et des jeunes filles en développant le capital humain en matière de scolarisation et de rétention, ainsi qu'en améliorant leur santé sexuelle et reproductive ainsi que leur inclusion financière.



Le gouvernement accordera également la priorité au contrôle, à la sécurité et à la mobilisation des ressources en eau. Il garantira un accès égal à l'électricité pour tous les citoyens, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et propres pour un développement à long terme. Avec l'amélioration de la gouvernance du marché du travail et l'accès à un logement décent pour tous, une politique vigoureuse d'accès à un emploi décent pour tous, y compris les jeunes et les personnes handicapées, sera poursuivie.



Les autres objectifs primordiaux de la Côte d’Ivoire

La Côte d'Ivoire maintiendra un cadre de vie sain, grâce à des pratiques d'éco-citoyenneté, créera des opportunités d'investissements résilients au changement climatique et fera de l'économie verte une source de création d'emplois pour faire face aux menaces du changement climatique. A travers la mise en œuvre des stratégies nationales de développement durable « pacte vert ».



Toujours dans le rapport, la Côte d'Ivoire favorisera une coordination étroite entre les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, ainsi que les efforts d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, afin de développer une agriculture durable et des chaînes de valeur inclusives. L'Etat s'est engagé à financer les grandes opérations statistiques et à opérationnaliser la réforme du système statistique national, afin de produire des données statistiques factuelles et désagrégées.



Enfin, avec l'aide du système des Nations-Unies, le gouvernement ivoirien a entamé le processus de localisation des ODD. À cette fin, les leçons tirées du projet pilote dans la région de Gbêkê seront capitalisées et répliquées sur l'ensemble du territoire, grâce à des collaborations entre la société civile, les gouvernements locaux et le secteur privé. Avec l'aide de programmes structurels comme le FPHN actuellement en cours, des actions plus strictes seront encouragées pour atteindre tous les objectifs ambitieux.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : des progrès dans le développement durable malgré quelques retards Mali : l’armée déjoue une attaque contre un camp de Sevaré Football féminin : l'Afrique du Sud est championne du continent en battant le Maroc (2-1)