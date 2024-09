Côte d’Ivoire : la ministre de l’Education nationale appelle à la promotion de l’éducation multilingue

Mme Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a appelé à la promotion de l’éducation multilingue, pilier de la paix et du développement durable. Elle a lancé cet appel à la Journée internationale de l’Alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année, sous l’égide de l’UNESCO.



Cette Journée, selon la ministre, offre une nouvelle occasion de rappeler l’importance de l’alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains. Pour bénéficier pleinement de son potentiel transformateur, une approche multilingue et une éducation basée sur la langue maternelle sont requises.



« Avec l’alphabétisation dans nos langues locales, les couches vulnérables sont associées au processus de prise de décision dans la gestion dans nos sociétés », a-t-elle souligné.



Mariatou Koné a rappelé que la campagne 2023-2024 a permis à la Côte d’Ivoire d’ouvrir de nouveaux centres d’alphabétisation, de mettre en œuvre l’alphabétisation familiale, avec l’inclusion de la promotion de la santé et de la nutrition, de transformer les salles de classes de jour en salles d’alphabétisation après les cours, de signer des conventions avec plusieurs partenaires pour la mise en œuvre des programmes d’alphabétisation.



Pour cette campagne, il s’agira pour le gouvernement, entre autres, de conduire d’une enquête spécifique sur l’analphabétisme et l’éducation non formelle en Côte d’Ivoire, de mettre en place un système de gestion des centres d’alphabétisation, et d’ouvrir de nouveaux centres d’alphabétisation.