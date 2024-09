Côte d’Ivoire : la ministre de l’Education nationale invite la communauté éducative à inverser la tendance du PASEC 2024

Dans sa déclaration de rentrée 2024-2025, le 9 septembre 2024, la ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné a annoncé que l’évaluation du Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) 2024 aura lieu au mois d’avril 2025.



A cet effet, elle a invité la communauté éducative à redoubler d’efforts et intensifier ses actions afin d’inverser la tendance de 2014 et 2019 dont les résultats peu reluisants ont choqué la communauté nationale.



« Je voudrais compter sur l’engagement de tous : enseignants, élèves, parents d’élèves, organisations syndicales, promoteurs d’établissements privés, (…), pour offrir à notre pays l’école de ses rêves, une école de qualité offrant des chances égales de réussite à tous les enfants », a souhaité Mariatou Koné.



La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation a rappelé que cette nouvelle année scolaire sera, à l’instar de la précédente, marquée par la poursuite de la mise en œuvre des recommandations des États Généraux de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (EGENA).



Elle a annoncé l’introduction du Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) pour cette année scolaire 2024-2025, afin de renforcer la culture de redevabilité dans l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Pour la quatrième année consécutive, la rentrée scolaire est placée sous le thème : « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ».