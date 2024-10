Côte d’Ivoire : le bilan de l’opération de contrôle des fonctionnaires et agents de l’Etat est connu

Au titre de l'année 2023, le bilan de l'opération de contrôle électronique de présence, qui a porté sur une population cible de 251 426 fonctionnaires et agents de l'État, a attesté de la présence aux postes de 249549 agents.



En revanche, 1877 agents étaient absents ou non contrôlés en dépit des différentes étapes de rattrapage, dont la phase de contentieux ouverte pour traiter les diverses situations litigieuses observées.



Les conclusions de cette opération ont été données par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres, le mercredi 30 octobre 2024 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.



« L'objectif de cette opération était de mettre à jour la base de données des fonctionnaires et agents de l'État en matière d'occupation de postes de travail, de structures d'affectation et de localisation géographique », a-t-il expliqué. Il a précisé que les agents absents ont fait l'objet de mesures immédiates, notamment la suspension de soldes, qui leur ont été notifiées par voie de communiqué.



Toutefois, Amadou Coulibaly a assuré que les fonctionnaires et agents de l’État concernés peuvent encore saisir le conseil de discipline pour l'analyse et le rétablissement éventuel de leur situation.