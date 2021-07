Côte d'Ivoire : le gouvernement prend des mesures contre la cherté de la vie

La lutte contre la cherté de la vie était au centre des préoccupations du gouvernement ivoirien ce mercredi en conseil des ministres.



En vue d’apporter des réponses immédiates aux préoccupations des populations ivoiriennes concernant la cherté de la vie, le gouvernement a arrêté un certain nombre de mesures, a annoncé Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie.



Les mesures annoncées prévoient la tenue de rencontres sectorielles avec les différents acteurs économiques, filière par filière, en vue de trouver des solutions pour contenir la hausse de prix sur le panier de la ménagère, et l’encadrement des prix du riz, de l’huile de palme raffinée, de la viande de bœuf et de la farine.



Le gouvernement entend également renforcer la surveillance du marché à travers le contrôle de l’affichage des prix et des prix réglementés, installer des comités locaux de lutte contre la vie chère et renforcer la lutte contre le racket sous toutes ses formes.