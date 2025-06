Côte d’Ivoire : le gouvernement va accélérer la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de nutrition

A l'issue du Conseil des ministres, le 04 juin à Abidjan, le ministre de la Communication de Côte d’Ivoire, Amadou Coulibaly, a souligné que le gouvernement ambitionne de prendre des mesures idoines pour accélérer la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027, en vue d'améliorer de façon durable la santé et la nutrition des mères et des enfants.



Amadou Coulibaly a relevé que le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats préliminaires de l'enquête nationale sur la situation nutritionnelle, selon la méthodologie SMART dans les 14 districts administratifs de la Côte d'Ivoire.



L'enquête a été réalisée du 06 janvier au 23 février 2025, dans les 14 districts du pays. Les résultats de l'enquête SMART-CIV 2025 mettent en relief des progrès réalisés, mais également les défis persistants en matière de nutrition.



L'enquête nutritionnelle SMART est une approche standardisée et rigoureuse, adoptée par le gouvernement pour évaluer les politiques nationales de nutrition, et ajuster les interventions de lutte contre la malnutrition dans le Plan national de développement sanitaire. Ils relèvent notamment une baisse relative de la sous-nutrition avec des disparités observées au niveau des régions.