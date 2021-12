Côte d’Ivoire : le groupe Azalaï hôtel présente son programme ‘’Nomad’’ pour fidéliser sa clientèle

Pour Kamel Senhadji, directeur des opérations, il est important de communier avec l’ensemble des clients, qui continue de faire confiance au groupe Azalaï, en dépit de la crise sanitaire mondiale.



A en croire la directrice des ventes, Manuela Kouamé, l’objectif principal de la soirée était surtout « de féliciter et d’exprimer la gratitude du groupe aux clients pour leur confiance renouvelée. Puis d’établir un rapport permettant de se faire des feedbacks, par rapport à la satisfaction client, à l’évolution des produits, etc.».



Pour sa part, Donald Aka, directeur marketing et communication, a relevé que le groupe a développé le label ‘’Azalaï Clean & Safe’’, avec l’appui d’un partenaire, en l’occurrence Bureau Veritas, en vue de répondre aux standards internationaux, en matière d’hygiène pour la lutte contre le Covid-19.



Il a en outre expliqué qu’à travers ce label, c’est un engagement pour le groupe de mettre en œuvre un niveau de surveillance hautement élevé, pour garantir le bien-être et la sérénité des clients.



Présent depuis plus de 26 ans dans 6 pays de la sous-région ouest-africaine, dont la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée Bissau, le Bénin, la Mauritanie, le Burkina Faso et très bientôt au Sénégal, le groupe Azalaï s'attelle à satisfaire les besoins croissants de ses clients, à travers son service haut de gamme.