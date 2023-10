AFRIQUE Côte d’Ivoire : le nouveau gouvernement a 33 membres

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Octobre 2023





Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé, ce mardi 17 octobre 2023, à la signature d'un décret nommant les membres du gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Mambé Beugré est composée de 33 ministres dont 2 ministres délégués.



L'on note la présence de six femmes dont Anne Désirée Ouloto nommée ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration. Quatre personnalités font leur entrée dans le nouveau gouvernement.



Il s'agit d'Ibrahim Kalil Konaté, nommé ministre de la Transition numérique et de Digitalisation, de Assahoré Konan Jacques comme ministre de l'Environnement durable et de la Transition écologique, de Wautabouna Ouattara, en qualité de Ministre délégué auprès du ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur chargé de de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, et de Adjé Silas Metch, nommé Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie.



Ci-dessous la liste du gouvernement du 17 octobre 2023 :

-Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie, M. Robert Mambé Beugré -Ministre d’État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara

-Ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobénan Kouassi Adjoumani

-Ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Mme Anne Désirée Ouloto

-Ministre de l’Économie, du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba

-Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, M. Jean Sansan Kambilé

-Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Gal. Vagondo Diomandé

-Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, M. Mamadou Sangafowa Coulibaly

-Ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly

-Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Kacou Houadja Adom Léon

-Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné

-Ministre des Transports, M. Amadou Koné

-Ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques, M. Moussa Sanogo

-Ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, M. Amédé Koffi Kouakou

-Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré

-Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, M. Pierre Dimba

-Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, M. Bouaké Fofana

-Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, M. Sidi Tiémoko Touré

-Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Mme Mariatou Koné

-Ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly

-Ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Jacques Assahoré Konan

-Ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, M. Ibrahim Kalil Konaté -Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana

-Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Souleymane Diarrassouba

-Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara

-Ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba

-Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara Ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, M. Koffi N’guessan

-Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Mme Nassénéba Touré

-Ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté, Mme Logbo Myss Belmonde Dogo

-Ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck

-Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur chargé de de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Wautabouna Ouattara

-Ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, chargé des Sports et du Cadre de Vie, M. Adjé Silas Metch.





