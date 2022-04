Côte d’Ivoire : le premier ministre remet sa démission

Le Premier ministre Patrick Achi a remis la démission du gouvernement au président Alassane Ouattara, ce 13 avril 2022, au cours du Conseil des ministres.



Le Premier Ministre a exprimé son infinie reconnaissance au Président Alassane Ouattara. Et a dit sa fierté d'avoir conduit et animé l'équipe gouvernementale.



Il a réaffirmé son attachement ainsi que celui des membres du gouvernement à la personne du Chef de l'Etat.



Le Président de la République, Alassane Ouattara, a accepté la démission du gouvernement. Il procédera, la semaine prochaine, à la nomination d'un Premier Ministre qui conduira un gouvernement resserré d'une trentaine de membres.



''La réduction du nombre des ministres vise à diminuer les dépenses en les réorientant vers les résiliences sociales et sécuritaires'', a justifié le Chef de l'Etat.



Le remaniement ministériel intervient dans un contexte sous-régional marqué par les défis sécuritaires et sociaux.