AFRIQUE

Côte d’Ivoire : le président Alassane Ouattara dépose son dossier de candidature à la Présidentielle


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Août 2025



Côte d'Ivoire : le président Alassane Ouattara dépose son dossier de candidature à la Présidentielle
« Je viens de déposer, devant la Commission Électorale Indépendante, mon dossier de candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 .
Je l’ai fait en réponse à l’appel de mon Parti, le RHDP, et à celui de nombreux Ivoiriennes et Ivoiriens qui souhaitent que nous poursuivions, ensemble, le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années.
À cet égard, je voudrais remercier la forte mobilisation de nos compatriotes qui ont tenu à être présents ce matin pour cette importante étape du processus électoral.
Au-delà d’un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons nous soumettre, avec humilité et respect, aux Institutions de la République. Ma candidature s’inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l’état de droit.
Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes : préservons la paix, restons courtois dans le débat, et rappelons-nous que la Côte d’Ivoire est au-dessus de chacun de nous.
Je remercie le peuple de Côte d’Ivoire pour sa confiance, et je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité, pour la consolidation de notre démocratie et l’avenir de notre beau pays. »

Tel est le message publié ce jour sur la page Facebook du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.



