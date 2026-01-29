Côte d’Ivoire : le président Ouattara engage l'administration territoriale à maintenir l'esprit de responsabilité

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a échangé ce 29 janvier 2026 à Abidjan, les vœux du nouvel an 2026 avec les membres de l'administration du territoire et les groupements et partis politiques.



À cette occasion, le chef de l'État a engagé l'administration territoriale à maintenir l'esprit de responsabilité, d'opportunité et d'innovation pour faire avancer la Côte d'Ivoire dans la stabilité, la solidarité et les progrès partagés. À cet égard, il a salué l'ambition des membres de l'administration territoriale pour une gouvernance locale plus participative et inclusive, impliquant davantage les populations dans la planification, le suivi et l'évaluation des programmes publics.



« Ce changement de paradigme contribuera, sans aucun doute, à l'amélioration de l'action publique au niveau territorial et à l'émergence de solutions durables, co-construites avec les acteurs locaux », a-t-il souligné.



Il a également rappelé le rôle moteur plus que jamais décisif de l'administration pour garantir la mise en œuvre efficace des politiques publiques au plus près des populations. Alassane Ouattara a, par ailleurs noté, avec satisfaction, la volonté du corps préfectoral, en cette année 2026, d'intensifier l'action des comités départementaux de sécurité dans la lutte contre les grands fléaux de la société à travers une approche coordonnée et responsable.



Pour soutenir davantage les actions de proximité des membres de l'administration territoriale, le président de la République entend poursuivre la dynamique de modernisation de l'administration et des finances publiques. Dans ce sens, les textes relatifs aux transferts de compétences feront l'objet d'un examen attentif par le gouvernement. « Je comprends votre attente quant à l'adoption prochaine d'un cadre juridique destiné à renforcer le statut des élus locaux. Ce cadre est essentiel pour consolider votre rôle institutionnel », a-t-il ajouté.



Pour sa part, le préfet de la région de l'Indénié-Djuablin, Eugène Kouadio Kouassi, par ailleurs porte-parole de l'administration du territoire, des partis et groupements politiques a réaffirmé l'engagement du corps préfectoral à œuvrer pour une administration territoriale plus efficace, plus accessible et toujours plus proche des populations. Non sans remercier le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses pairs.