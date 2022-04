Côte d'Ivoire : les inscriptions aux concours de la fonction publique annoncées

« Cette rencontre marque le lancement des concours administratifs 2022 et des concours d’entrée en 2023 à l’ENA. Je voudrais indiquer que l’étape des inscriptions en ligne sur le site du ministère démarre, pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin 2022 », a déclaré Anne Désirée Ouloto.



Pour les concours d’entrée à l’ENA, la ministre a précisé que les inscriptions sont ouvertes le 11 avril pour s’achever le 31 mai 2022.



Dans l'objectif de renforcer la gouvernance et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’organisation de l'administration publique, deux nouvelles mesures importantes ont été prises. Notamment la mise en place d’un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature ainsi que l’ouverture à la diaspora ivoirienne des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications rares en Côte d’Ivoire. Pour cette session, il est envisagé l’organisation des épreuves à Paris.



La ministre a souligné qu’à l’instar de la précédente session, celle de 2022 est placée sous le triptyque « transparence - équité - célérité ». A l’en croire, point n'est besoin pour les candidats de rechercher des soutiens, des réseaux mafieux et des circuits frauduleux qui ne sont que ''pures chimères''.



Elle a rappelé que 9 271 candidats ont été déclarés admis aux différents concours de recrutement direct et 13 495 fonctionnaires aux concours de promotion, soit 22 766 admis aux concours session 2021.