Côte d’Ivoire : les soumissions du Prix national d’excellence 2025 sont ouvertes

Le secrétariat permanent du Prix national d'excellence, a procédé le lundi 10 février 2025, à l'ouverture officielle des soumissions pour le Prix national d'excellence (PNE), édition 2025, dont la cérémonie de remise des prix est prévue au mois d'août prochain.



Le Prix national d'excellence est ouvert à toute personne physique (homme, femme, jeune), morale (organisation, entreprise, administration), dont la preuve est établie qu'il ou qu'elle excelle dans son domaine d'activité. La soumission se fait sur le site internet www.prixdexcellence.gouv.ci sur la période allant du 10 février au 30 avril 2025 inclus.



Lors du lancement de l'édition 2025 du PNE, le 24 janvier 2025, Traoré Karim, directeur de cabinet du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, a annoncé d'importantes innovations notamment le renforcement du Comité technique par son élargissement à d'autres composantes de la Société civile et aux commissaires de justice en vue de faire des constats légaux sur les délibérations, ainsi qu'un déploiement du Comité sur le terrain pour s'assurer que les notes des comités sectoriels sont en parfaite adéquation avec la réalité.



Il faut rappeler que le Prix national d'excellence, instauré depuis 2013 par le président Alassane Ouattara, a permis de mettre en lumière 812 lauréats issus de 153 structures publiques, 201 entreprises du secteur privé, 293 hommes et 151 femmes de valeur qui ont contribué au développement de la Côte d'Ivoire en se distinguant de façon particulière dans leur domaine.