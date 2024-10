Côte d’Ivoire : objectif de 20 millions d’enrôlés au CMU à fin 2024

À l'occasion de la célébration de l'atteinte de 15 millions d'enrôlés à la Couverture Maladie Universelle (CMU), le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a annoncé un objectif de 20 millions d'enrôlés d'ici la fin 2024, le mardi 15 octobre 2024, dans la commune de Port-Bouët.



« Notre objectif pour la fin d'année, c'est 20 millions d'enrôlés à la CMU' », a affirmé le ministre Adama Kamara.



Pour y arriver, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'est engagé, avec son équipe, à résoudre dans les meilleurs délais, les « quelques » problèmes résiduels encore existants. « Soyez patients, les quelques problèmes résiduels seront résolus. Nous continuerons d'être encore plus proches de vous' », a lancé le ministre Adama Kamara aux populations venues nombreuses participer à la célébration de 15 millions d'enrôlés à la CMU.



L'effectif de personnes enrôlées à la CMU a franchi la barre de 15 000 000 depuis le mardi 8 octobre 2024. Avec ce chiffre, c'est plus de 51% de la population vivant en Côte d'Ivoire qui sont désormais enrôlés à la CMU. Ce résultat est le fruit de mesures appropriées et de la mise en place d'un dispositif renforcé.



Sur instruction du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a initié, en juillet 2023, des opérations d'envergure pour l'enrôlement des groupes de population.



Afin de garantir le succès de ces opérations d'enrôlement, plusieurs actions ont été entreprises, notamment le renforcement des équipes d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, le déploiement du dispositif d'enrôlement in situ avec, avec à ce jour, 27 sites fixes opérationnels dans 23 régions, l'organisation de rencontres d'information et de sensibilisation des acteurs des médias en Côte d'Ivoire, de la société civile ainsi que du corps préfectoral.



Aussi, une grande innovation a été apportée au dispositif d'enrôlement au cours de l'année 2024. Il s'agit des unités mobiles d'enrôlement et de production in situ des cartes d'assurés CMU qui sont des camions aménagés et équipés pour se rapprocher davantage des populations.



Le dispositif in situ mobile, mis en service le 04 juin 2024, est constitué d'une flotte de 10 unités mobiles à ce jour. Ils sillonnent les villes, quartiers, marchés, gares routières, entreprises, villages ou d'autres lieux de rassemblement des populations pour les enrôler et leur remettre les cartes sur place.