Côte d’Ivoire : ouverture d’une réunion de haut niveau avec l’AIEA

Une réunion de haut niveau avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), sur l'approche par étapes, s'est ouverte le jeudi 7 novembre 2024, à Abidjan-Plateau, en vue de la mise en place d'un programme électronucléaire en Côte d'Ivoire.



Cette réunion a pour objectif d'informer les hauts responsables des structures étatiques sur les étapes et les enjeux de la mise en place d'un programme électronucléaire, et de leur faire connaître l'assistance que l'AIEA pourrait apporter dans la mise en place d'un programme électronucléaire, en réponse à une demande croissante d'électricité et la nécessité d'une offre fiable et dé-carbonée, pour respecter les engagements climatiques, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



« La Côte d'Ivoire qui se positionne comme un hub énergétique en Afrique de l'Ouest, doit relever le défi de la fourniture d'une énergie abondante, de qualité et à coût abordable, pour répondre aux besoins nationaux et à ceux du marché régional de l'énergie », a précisé Souleymane Soro, directeur de cabinet adjoint du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie.



Tenant compte du contexte mondial, marqué par le paradigme de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel d'explorer les options de production dé-carbonée, a expliqué Souleymane Soro.



Il précise que les solutions immédiates sont notamment l'augmentation de la part des énergies renouvelables que sont l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse et l'éolien, dans le mix énergétique ivoirien, associée à des initiatives d'économie d'énergie.



Le mix énergétique de la Côte d'Ivoire comprend 69 % d'énergie thermique, et repose principalement sur les combustibles fossiles. La variation des prix de ces combustibles, qui à la base sont très élevés pour certaines de ces sources, affecte directement le coût de production et met en péril l'équilibre financier du secteur énergétique.