Côte d’Ivoire : signature de l'accord du pays hôte de la CAN à Abidjan

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, le gouvernement ivoirien et le Comité Local d'Organisation (COCAN) ont signé l'accord du pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, le 11 novembre à Abidjan, à un peu plus d'un an du plus grand évènement d'Afrique.



Etaient réunis pour l'occasion, le Premier Ministre de la Côte d'Ivoire Patrick Achi, le Ministre ivoirien des Sports Claude Paulin Danho, le Président de la Fédération Ivoirienne de Football Yacine Idriss Diallo, les Vice-présidents de la CAF, certains présidents d'associations membres africaines et le Secrétaire Général de la CAF Veron Mosengo-Omba.



L'accord d'organisation entre la CAF et la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) est le document officiel où la CAF désigne la FIF comme l'association hôte pour organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies et l'accord de confirmation entre la CAF, la FIF et le Comité Local d'Organisation (COCAN) où la FIF transfère ses obligations vis-à-vis de la CAF au COCAN qui à son tour assume l'organisation matérielle de la compétition en Côte d'Ivoire.



La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies en Côte d'Ivoire mettra fin à une attente de 38 ans pour le pays qui a accueilli l'événement pour la dernière fois en 1984.