









AFRIQUE Côte d’Ivoire : troisième pays le plus riche d’Afrique subsaharienne, hors très petits pays

Alwihda Info | Par Ilyes Zouari, Président du CERMF (Centre d'étude et de réflexion sur le Monde francophone - 7 Octobre 2025



Cette évolution résulte notamment d’une politique de diversification et d’industrialisation, faisant de l’économie du pays la plus dynamique du continent, au vu de ses taux de croissance et de son niveau de richesse.



En dehors des pays de moins de trois millions d’habitants, la Côte d’Ivoire affiche désormais le troisième niveau le plus élevé de PIB par habitant en Afrique subsaharienne, après l’Afrique du Sud, plus grand pays minier du continent, et l’Angola, grand pays pétrolier ayant extrait 31 fois plus de pétrole en 2024, et qu’elle devrait dépasser en 2026.



Selon les dernières données du FMI, la Côte d’Ivoire a affiché un PIB par habitant de 2 723 dollars en 2024, se positionnant ainsi à la première place des pays d’Afrique de l’Ouest continentale, et à la troisième en Afrique subsaharienne, hors pays de moins de trois millions d’habitants (selon les données démographiques du PRB).



Pour rappel, et bien qu’étant lui-même imparfait, le PIB par habitant est l’indicateur le plus efficace pour comparer les niveaux de richesse, étant donné que le PIB nominal dépend en bonne partie du poids démographique, avantageant systématiquement les pays les plus peuplés dans les classements.



En effet, et à niveau de développement égal, une population deux fois plus nombreuse, par exemple, implique automatiquement une activité économique environ deux fois plus importante (deux fois plus de boulangers, de cordonniers…). Ce qui double le PIB total, et place donc en tête les pays les plus peuplés, même s’ils sont moins développés et moins dynamiques économiquement. Toutefois, et si les très petits pays sont alors systématiquement désavantagés, ils sont à l’inverse clairement avantagés dans le calcul du PIB par habitant, ce qui nécessite bien souvent de les compter à part, afin d’éviter, là aussi, toute interprétation erronée des statistiques.



La Côte d’Ivoire, troisième pays le plus riche, après l’Afrique du Sud et l’Angola

En dehors, donc, des pays de moins de trois millions d’habitants, comme les Seychelles, pays le plus riche d’Afrique (avec un PIB par habitant de 21 532 dollars, mais qui ne compte qu’environ 120 mille habitants), Maurice, deuxième pays le plus riche (11 883 dollars, et seulement 1,3 million d’habitants), ou encore le Gabon, pays le plus prospère d’Afrique continentale (9 202 dollars, pour 2,5 millions d’habitants) et la Guinée équatoriale (seconde, suivie par le Botswana, deuxième producteur mondial de diamants, après la Russie, et au PIB par habitant de 7 117 dollars), la Côte d’Ivoire se classe en troisième position en Afrique subsaharienne derrière l’Afrique du Sud (6 332) et l’Angola (3 054). Cette dernière n'est donc plus devancée que par deux pays regorgeant de richesses naturelles non renouvelables, bien plus importantes que les siennes.



En effet, l’Afrique du Sud est de très loin le plus gros producteur minier du continent, tandis que l’Angola est le troisième producteur africain de pétrole, ayant extrait 31 fois plus de pétrole que la Côte d’Ivoire en 2024 (1,1 million de barils par jour en moyenne, contre près de 37 mille seulement), tout en étant le second producteur africain de diamants, et le quatrième au niveau mondial. Selon les prévisions du FMI, ce dernier pays devrait toutefois être, à son tour, dépassé par la Côte d’Ivoire en 2026, malgré ses gigantesques richesses naturelles.



En occupant la troisième place, le pays d’Houphouët-Boigny, se trouve ainsi devant le Ghana (2 406 dollars), la Mauritanie (2 362), la République du Congo (2 360) et le Kenya (2 305 dollars, et pays le plus prospère d’Afrique de l’Est continentale, hors Djibouti francophone). Par ailleurs, la Côte d’Ivoire se classe ainsi très loin devant des pays comme l’Éthiopie (1 320 dollars), ou encore le Nigeria (environ 1 100 dollars, après rebasage récent du PIB, non encore pris en compte par le FMI) et le Rwanda (1 028), qui affichent donc, respectivement, des niveaux de PIB par habitant 2,5 et 2,6 fois inférieurs à celui de la Côte d’Ivoire



Ces deux derniers pays font donc partie des pays africains les plus pauvres et les moins développés, en occupant respectivement les 34e et 38e places au niveau continental (rebasage du PIB nigérian pris en compte), et ce, en dépit des énormes richesses pétrolières et gazières du Nigeria, et malgré l’exploitation illégale des richesses minières de la RDC voisine par le Rwanda, dont elles constituent désormais une partie importante des exportations.



La performance de la Côte d’Ivoire est d’autant plus exceptionnelle que le pays dispose de richesses naturelles très inférieures à celles de bon nombre de pays africains. À titre d’exemple, et pour l’année 2024, elle a produit 5,1 fois moins de pétrole et 2,4 fois moins d’or que le Ghana voisin (au nombre d’habitants à peu près égal), ou encore 37 fois moins de pétrole que le Nigeria (près de 37 000 barils par jour, contre 1,34 million !), dont la richesse par habitant est pourtant 2,5 fois inférieure.



Par ailleurs, et grâce à ce dynamisme, la Côte d’Ivoire vient également de réussir à l’exploit de dépasser la Tanzanie en termes de PIB nominal, alors que cette dernière est plus de deux fois plus peuplée.





