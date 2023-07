Coup d'État au Niger : le CNSP rappelle les missions diplomatiques à l'ordre face aux critiques

Dans ce contexte, le CNSP adresse des instructions fermes aux membres des Missions Diplomatiques et Consulaires du Niger à l'étranger. Il leur demande de s'abstenir de tout comportement ou propos allant à l'encontre des nouvelles autorités et de se conformer strictement à leur mission de représentants de l'État du Niger à l'étranger.



Ces instructions visent à préserver l'image et la stabilité du Niger dans le contexte délicat du coup d'État et à éviter toute interférence diplomatique qui pourrait compromettre les relations internationales du pays.



Le CNSP appelle ainsi les Chefs de Missions Diplomatiques et Postes Consulaires à respecter scrupuleusement ces directives afin de garantir une cohérence et une unité dans la position officielle du Niger vis-à-vis de la situation politique actuelle.



Ces mesures font suite à la prise de pouvoir par les nouvelles autorités au Niger après le renversement du Président démocratiquement élu, suscitant des réactions et des inquiétudes au niveau national et international.