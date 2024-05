Coup d'Etat déjoué en RDC : Le ministre de l’intérieur affirme que la menace a été écarté

« En attendant une communication élaborée sur les incidents qui se sont déroulés dans la commune de la Gombe dans la nuit de ce dimanche 19 mai 2024, nous tenons à rassurer la communauté nationale et internationale que nos forces de défense et de sécurité ont rétabli, avec promptitude, l'ordre public perturbé par des hommes en armés.

La population est ainsi appelée à demeurer calme et à vaguer librement à ses occupations », a affirmé le ministre de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières Peter Kazadi.