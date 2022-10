Coupe de la Confédération de la CAF : tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel

Le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2022/23 réunira les 16 équipes éliminées de la Ligue des Champions et les 16 équipes vainqueurs en Coupe de la Confédération.



Ci-dessous la liste complète des équipes :

Équipes éliminées de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies:



TP Mazembe (RD Congo), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Djoliba AC (Mali), Al Ahli Tripoli (Libye), CD Primeiro de Agosto (Angola), Royal Leopards (Eswatini), Rail Club Kadiogo (Burkina Faso) OU AS Vita Club (RD Congo), Rivers United FC (Nigeria), Plateau United FC (Nigeria), ASN Nigelec (Niger), US Monastir (Tunisie), La Passe FC (Seychelles), ASKO de Kara (Togo), Flambeau du Centre (Burundi), Cape Town CFC (Afrique du Sud), Young Africans (Tanzanie).



Équipes qualifiées en Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies :

USMA (Algérie), RS Berkane (Maroc), Pyramids FC (Egypte), CS Sfaxien (Tunisie), El Nasr (Libye), Club Africain (Tunisie), DCMP (RD Congo), SC Gagnoa (Côte d'Ivoire), AS Real Bamako (Mali), Al Akhder (Libye), Royal AM FC (Afrique du Sud), St Eloi Lupopo (RD Congo), Marumo Gallants (Afrique du Sud), ASFAR (Maroc), Future FC (Egypte), Diables Noirs (Congo).