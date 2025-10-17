Coupe du Monde 2026 : les qualifiés se dévoilent, le Cap-Vert crée la surprise

Les derniers matchs de qualifications, qui se sont déroulés en octobre, ont scellé le destin de neuf nations africaines. Sont ainsi qualifiés : le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Cap-Vert.



Le Cameroun, le Nigeria, le Congo et le Gabon, quant à eux, devront passer par les barrages pour tenter de décrocher leur billet. Sur le plan international, 28 nations sur les 48 participantes ont d'ores et déjà assuré leur place pour le tournoi mondial. C'est l'énorme surprise de ces qualifications : une équipe que personne n'attendait à ce niveau. Et pourtant, le Cap-Vert disputera sa première Coupe du Monde.



Les « Tubarões Azuis » (Requins Bleus) ont réussi l'exploit de devancer dans leur poule le Cameroun, pourtant grand favori. Il s'agira de leur toute première participation à une Coupe du monde. Au passage, la sélection efface un record détenu jusqu'alors par l'Islande : celui du pays le moins peuplé à avoir jamais participé à un Mondial.



Mais cette qualification est-elle si surprenante ? Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert était déjà parvenu en quarts de finale, démontrant sa montée en puissance. Ancienne colonie portugaise, le Cap-Vert compte environ 525 000 habitants et couvre une superficie d'environ 4 000 km².



Sa capitale est Praia. Après avoir surpris le monde du football, l'archipel aux dix îles volcaniques peut s'appuyer sur une expérience continentale solide, ayant participé à quatre reprises à la CAN (2013, 2015, 2022 et 2025). Le Cap-Vert est officiellement devenu le deuxième plus petit pays à se qualifier pour une Coupe du Monde de la FIFA, après avoir battu l'Eswatini sur le score de 3 à 0 à domicile.