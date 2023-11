Coupe du monde 2026 zone Afrique : la phase éliminatoire lancée

Deux ans de compétition pour désigner les 9 qualifiés de l'Afrique, ainsi que le barragiste qui affrontera celui de l'Asie pour peut-être donner la dixième place au continent : voilà ce qui attend les 54 pays africains engagés dans la phase éliminatoire de la Coupe du Monde de football de 2026.



Le tirage au sort a réparti les pays en 9 groupes de 6 ; c'est dire que le premier de chaque groupe sera qualifié. Les deuxièmes disputeront un mini championnat pour désigner le barragiste. Les groupes sont assez équilibrés. Les têtes d'affiche du football africain peuvent tirer leur épingle du jeu.



Le Sénégal, champion d'Afrique en titre ayant atteint le deuxième tour au Qatar, a des adversaires à sa taille dans le groupe B : République Démocratique du Congo, Mauritanie, Togo, Soudan et Soudan du Sud.



Le Maroc sera opposé dans le groupe E au Congo, au Niger, à la Zambie, à la Tanzanie et à l'Erythrée. L'Égypte finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations sera dans le groupe A face au Burkina Faso, à l'Éthiopie, à la Guinée Bissau, la Sierra Léone et Djibouti.



Le Cameroun recordman africain des participations à la phase finale de Coupe du Monde logé dans le groupe D aura à découdre avec l'Angola, le Cap-Vert, l'Ile Maurice, la Libye et Eswatini. L'Algérie, toujours constante, a hérité de la Guinée, de l'Ouganda, du Botswana, du Mozambique et de la Somalie dans le groupe G.



La Guinée Équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Liberia et Sao-Tomé-Et-Principe seront les adversaires de la Tunisie, premier pays africain à remporter une victoire en phase finale de Coupe du Monde, dans le groupe H. Les autres groupes seront aussi intéressants à suivre. L'augmentation des places pour l'Afrique en phase finale de Coupe du Monde a aiguisé les appétits.



Chacun veut figurer parmi les 9 qui seront du déplacement en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour y parvenir, il faudra résister au long marathon de la phase éliminatoire du 15 novembre 2023 à octobre 2025.



La compétition sera longue. Il faudra composer à la fois avec les exigences des clubs utilisateurs des joueurs et la condition physique de ces joueurs. Entre les compétitions des clubs et les éliminatoires de la Coupe du Monde, les joueurs seront très sollicités. Déjà que la Coupe d'Afrique des nations se joue en janvier/février 2024, les joueurs ont du pain sur la planche.



La Coupe du Monde de football 2026 sera une grande première. Elle se joue dans trois pays différents : les États-Unis, le Canada et le Mexique. 211 pays de par le monde se sont inscrits pour les éliminatoires ; 48 pays seront qualifiés pour la phase finale. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, il faudra être bien en jambes pour le marathon des éliminatoires.