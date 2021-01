Covid-19 : L'Angleterre se reconfine totalement, annonce le Premier ministre

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé lundi dans une allocation, un confinement national et total au Royaume-Uni à compter de mercredi 6 décembre. La mesure devrait durer jusqu'à mi-février au moins. Elle vise à faire face à une forte hausse des cas de Covid-19.



Les sorties non essentielles seront interdites tandis que les commerces non essentiels et écoles seront fermés.



Depuis deux jours, le Royaume-Uni enregistre 50.000 contaminations supplémentaires par jour et compte 21.000 hospitalisations. Ces dernières 24 heures, 981 personnes sont décédées.



La semaine dernière, le Tchad a interdit l'entrée sur son territoire de voyageurs en provenance du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud suite à l'apparition de la variante du Covid-19.