Covid-19 : Le Tchad enregistre son 10ème cas, un homme de 31 ans

Les autorités sanitaires viennent d'enregistrer ce mardi, en plus de neuf cas déjà signalés, un cas positif suite à un test de Covid-19, annonce le ministère de la Santé publique.



Il s'agit d'un tchadien de 31 ans, mis en autoconfinement. Il a été en contact avec un tchadien diagnostiqué positif le 20 mars 2020.



Les premiers signes de la maladie sont apparus le 4 avril 2020 et il a été aussitôt prélevé. Les résultats se sont révélés positifs le 6 avril 2020.



Actuellement, le patient est pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital de Farcha. Son état de santé n'est pas préoccupant. Toutes les personnes ayant été en contact avec ce dernier sont en train d'être identifiées pour un confinement et un suivi médical.



Deux patients déclarés guéris ont quitté l'hôpital de Farcha suite aux tests d'évaluation concluants.



Le Tchad compte désormais 10 cas et aucun décès.



Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, rassure l'opinion que les dispositions nécessaires sont prises pour assurer l'ensemble des soins nécessaires à ce patient et interrompre la pandémie.



"Nous en appelons une fois encore au respect strict des mesures barrières en matière d'hygiène et d'assainissement contre le coronavirus et demandons à la population de garder son calme", souligne le ministre de la Santé publique.