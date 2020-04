Covid-19 : Le Togo a réceptionné ses premiers respirateurs pour la prise en charge des cas positifs

Lomé, le 9 avril 2020- Comme annoncé la semaine dernière par le ministre du Commerce, de la promotion du secteur privé et de la consommation locale, Kodzo ADEDZE, le Togo vient de réceptionner ses premiers respirateurs destinés à la prise en charge des patients atteints de Covid-19.



Au Total, sept (07) respirateurs sont en cours d’installation au CHR Lomé commune. Ces machines doivent assister les patients atteints de la forme grave de la maladie et souffrant de détresse respiratoire aigu sévère. Il faut rappeler que selon le ministre ADEDZE, le Togo a passé commande de 250 respirateurs pour mener efficacement sa lutte contre la pandémie du Coronavirus.



Le pays devrait par ailleurs bénéficier d’un nouveau renforcement en matériels et ressources, venant notamment du milliardaire et philanthrope chinois, Jack MA qui a annoncé récemment le convoi de nouveaux équipements, pour appuyer les pays africains face au virus.



A ce jour, le Togo compte en tout 70 cas de confirmations au Covid-19, dont 44 cas actifs, 23 guérisons, et malheureusement 3 Décès. Soit, à ce jour 8 cas par million d’habitants, selon les données disponibles.