Covid-19 : Le Togo lance "Novissi", un programme de soutien aux populations vulnérables

Le gouvernement togolais a annoncé ce jour, le lancement d’un programme destiné à aider les populations les plus vulnérables à faire face aux difficultés liées à la pandémie mondiale du Coronavirus. L’initiative dénommée « Novissi » (entraide en éwé), vise à soutenir les couches sociales les plus impactées par les mesures restrictives prises par le gouvernement afin d’enrayer la progression de la maladie dans le pays.



« Nous allons lancer dans les tous prochains jours un programme de transferts monétaires pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise et les mesures annoncées », avait indiqué le chef de l’Etat, SEM Faure Gnassingbé dans son adresse à la nation le 01er avril 2020.



Ce programme unique et innovant sur le continent, vise à assurer, via les solutions de payement électronique, un minimum vital à toutes les personnes durement affectées par les récentes mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du COVID-19.



Pour bénéficier de « NOVISSI », il faut notamment être citoyen togolais âgé de 18 ans au moins, femme comme homme, disposer d’une carte d’électeur et être un travailleur ne disposant plus de revenus en raison des mesures prises dans le cadre des mesures prises dans le cadre de la riposte contre le coronavirus.



Un montant sera alloué chaque quinze jours aux personnes qui remplissent les conditions et qui se feront enregistrer via leurs téléphones portables à partir du numéro *855#. Il s’agit d’un soutien direct aux populations, transmis sans intermédiaire et de la manière la plus transparente possible. Ce programme de transferts monétaires qui existe au Togo depuis avril 2019 et dont près de 61000 ménages bénéficient jusqu’ici, sera ainsi étendu à une cible beaucoup plus importante.



Cet élan de solidarité national auquel pourra s’associer plus tard toute personne désireuse d’apporter sa contribution, est aussi un appel lancé par le gouvernement au civisme et à la responsabilité des populations pour un respect total des mesures imposées par l’état d’urgence sanitaire en vigueur au Togo.



Plus d’informations sur le site web : https://novissi.gouv.tg |



Contact : 855