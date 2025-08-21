Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre


Alwihda Info | Par - 22 Août 2025


Un atelier de 48 heures, visant à mettre à jour la Politique nationale genre (PNG) du Tchad, a pris fin ce jeudi 21 août. L'événement a réuni plus de 70 participants du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, ainsi que de plusieurs ministères et corps de sécurité.


Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre


 

Définir les priorités pour la période 2025-2030

 
L'atelier avait plusieurs objectifs principaux :
  • Renforcer les capacités des cadres en matière de genre et de planification stratégique.
  • Dresser le bilan de la précédente PNG (2018-2023).
  • Définir les priorités et les axes stratégiques de la nouvelle politique pour la période 2025-2030.
Lors de la cérémonie de clôture, le chef du Bureau des Nations Unies au Tchad, Yahaya Balima, a salué la collaboration avec le ministère et a rappelé que "le chantier des droits des femmes et de l’égalité est immense". Il a appelé à intensifier les efforts pour combler le fossé qui sépare la société tchadienne d'une "société juste et égalitaire".

 
De son côté, le secrétaire général du ministère, Chérif Allatchi Gama, a exprimé l'espoir que les travaux de l'atelier contribueront à renforcer la participation des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale et à garantir leurs droits, conformément aux priorités du Plan national de développement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
