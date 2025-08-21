Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre

Définir les priorités pour la période 2025-2030

Renforcer les capacités des cadres en matière de genre et de planification stratégique.

Dresser le bilan de la précédente PNG (2018-2023).

Définir les priorités et les axes stratégiques de la nouvelle politique pour la période 2025-2030.

L'atelier avait plusieurs objectifs principaux :Lors de la cérémonie de clôture, le chef du Bureau des Nations Unies au Tchad, Yahaya Balima, a salué la collaboration avec le ministère et a rappelé que "le chantier des droits des femmes et de l’égalité est immense". Il a appelé à intensifier les efforts pour combler le fossé qui sépare la société tchadienne d'une "société juste et égalitaire".De son côté, le secrétaire général du ministère, Chérif Allatchi Gama, a exprimé l'espoir que les travaux de l'atelier contribueront à renforcer la participation des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale et à garantir leurs droits, conformément aux priorités du Plan national de développement.