Tchad : Fin de l'atelier de mise à jour de la Politique nationale genre

Définir les priorités pour la période 2025-2030
L'atelier avait plusieurs objectifs principaux :
- Renforcer les capacités des cadres en matière de genre et de planification stratégique.
- Dresser le bilan de la précédente PNG (2018-2023).
- Définir les priorités et les axes stratégiques de la nouvelle politique pour la période 2025-2030.
De son côté, le secrétaire général du ministère, Chérif Allatchi Gama, a exprimé l'espoir que les travaux de l'atelier contribueront à renforcer la participation des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale et à garantir leurs droits, conformément aux priorités du Plan national de développement.