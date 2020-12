Covid-19 : Le président français Emmanuel Macron testé positif

Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19, a annoncé l’Elysée ce jeudi 17 décembre. Le président de la République va s’isoler pendant sept jours. Après le diagnostic établi par « des tests RT-PCR réalisés dès l’apparition de premiers symptômes », le chef de l’Etat « s’isolera pendant sept jours », mais « continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance », ajoute la présidence dans un communiqué.



Pour sa part, le Premier ministre, Jean Castex, « considéré comme cas contact » de du président Macron, s’est « placé à l’isolement, bien qu’il ne présente aucun symptôme de la maladie », a annoncé jeudi Matignon, et ne se rendra donc pas au Sénat. « Son agenda va être adapté de manière à ce qu’il puisse travailler en distanciel pendant les sept prochains jours. Par mesure de précaution, un test PCR a été réalisé dès ce (jeudi) matin, les résultats sont attendus sous peu », a expliqué Matignon, alors que le chef du gouvernement a renoncé à présenter au Sénat le plan de stratégie vaccinale. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a prononcé le discours à sa place. Il a dit avoir une « pensée particulière » pour le président de la République.



Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, est également considéré comme cas contact et s’est lui aussi placé en isolement. Les ministres ayant participé au conseil de défense ou au conseil des ministres en présentiel « ne sont pas considérés comme cas contacts, car ils portaient des masques et se trouvaient à distance », selon un conseiller de l’exécutif. Le dernier conseil des ministres de l’année, prévu lundi prochein, 21 décembre, se déroulera en visioconférence.

Le Monde, AFP et Reuters