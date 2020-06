Covid-19 : Tchad Helping Hands et l'UNFPA offrent 2000 masques à Ati

Le gouverneur de la province du Batha a réceptionné mardi 2000 cache-nez offerts par la fondation Tchad Helping Hands en collaboration avec l'UNFPA.



Ce don vise à appuyer la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 et encourager les différents efforts. Le geste de la fondation Tchad Helping Hands permettra de soulager la population du Batha en cette période de crise sanitaire.



C'est le représentant de la fondation Tchad Helping Hands du Batha qui a remis le don au gouverneur de la province. Hassan Djidda Hassan a, au nom de la fondation et sa présidente Mme. Amina Priscille Longoh, indiqué qu'ils restent très sensibles face à la situation sanitaire que traverse le pays.



En réceptionnant ce don, Beinando Tatola, gouverneur de la province, a remercié la fondation pour ce geste significatif. Il a rassuré que le don sera distribué à bon escient.



Le gouverneur a demandé aux ONG, partenaires et personnes de bonne volonté de suivre l'exemple en vu d'accompagner la politique sanitaire du gouvernement qui cherche à éradiquer cette pandémie.



Pour finir, le gouverneur a exhorté au respect des mesures barrières.