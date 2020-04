Covid-19 : combien coûte le remède de Madagascar ?

Le Covid-Organics "sera distribué gratuitement à nos compatriotes les plus vulnérables et vendu à très bas prix aux autres", a déclaré le 20 avril dernier le président malgache Andry Rajoelina.



Depuis l'annonce du lancement du remède traditionnel amélioré au rôle particulièrement préventif, des pays africains ont déjà fait part de leur volonté de commander le produit, notamment le Sénégal ou encore la Guinée Bissau.



Selon l'Institut Malgache de recherche appliquée, trois formats de conditionnement sont proposés depuis le 20 avril : en bouteille, en tisane et en décoction.



La bouteille de 33 cl est vendue à 240 Fcfa (1500 ariary), la boite de tisane composée 14 sachets est au prix de 1598 Fcfa (10000 ariary), tandis que le litre est à 480 Fcfa (3000 ariary).



Tous les bénéfices seront reversés à l’IMRA pour financer la recherche scientifique, a indiqué Andry Rajoelina.



Le Covid-Organics est composé notamment de la plante Artemisia, produite et purifiée en usine à Madagascar.