INTERNATIONAL Covid-19 : la Fondation Rockefeller va financer l’acheminement du vaccin dans le monde

Alwihda Info | Par AMA - 6 Mai 2022

Il s’agit de soutenir les efforts des pays à revenu faible et intermédiaire, pour surmonter les obstacles liés à la vaccination, afin d'atteindre les populations à risque.

La Fondation Rockefeller a annoncé le lancement de Global Vaccination Initiative- Initiative mondiale pour la vaccination -, un investissement de 55 millions de dollars qui s’étend sur période de deux ans dans l’optique de soutenir les efforts menés par les pays en vue de vacciner complètement 90 % des populations les plus vulnérables en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes.



Avec cette nouvelle initiative, la Fondation entend focaliser ses ressources en matière de santé mondiale sur le financement d'interventions locales visant à accroître la demande de vaccins - accès, confiance et information - qui ont été jusqu'à présent sous-estimées, peu comprises et insuffisamment financées dans la réponse mondiale au Covid-19, tout en exploitant des données provenant de sources fiables et crédibles afin de renforcer les systèmes de santé et de s'assurer qu'ils répondent aux besoins des populations les plus vulnérables.



Les vaccins contre le Covid-19 incarnent encore la meilleure opportunité pour le monde de gérer et de vaincre durablement la pandémie. Pourtant, deux ans après le début de la pandémie, les taux de vaccination restent gravement inéquitables : seuls 15% des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose, alors que les pays à revenu élevé déploient des rappels pour la troisième, voire la quatrième fois.



« Le monde dispose de tous les outils nécessaires pour rendre le Covid-19 endémique pour tous, partout - mais seulement si ces outils sont entre les mains des personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré le Dr Rajiv J. Shah, président de la Fondation Rockefeller.



« Avec ce nouvel engagement, la Fondation Rockefeller aidera les pays du Sud à atteindre les populations à risque, en augmentant simultanément les taux de vaccination contre le Covid-19 et en construisant des systèmes de santé capables de faire face aux futures épidémies de Covid-19 et à d'autres menaces pour la santé publique.» Alors que l'offre mondiale de vaccins augmente et se stabilise, des problèmes difficiles liés à la demande empêchent les pays d'accélérer les campagnes de vaccination.



L'accélérateur d'accès aux outils contre le Covid-19 estime que 6,8 milliards de dollars additionnels sont nécessaires pour soutenir la production de vaccins contre le Covid-19 et s'attend à ce que le financement provienne directement des pays eux-mêmes ainsi que des banques de développement et d'autres subventions internationales.



Cela se produit à un moment où la Banque Mondiale estime que les nations à faible revenu ont besoin de 24 à 30 % de leur PIB pour répondre aux crises sanitaires et économiques de la pandémie et s'en remettre, mais avec la hausse des taux d'intérêt, l'encours de leur dette extérieure est passé à plus de deux tiers du PIB. En réponse, l'Initiative mondiale pour la vaccination de la Fondation Rockefeller investira dans des projets visant à générer une demande de vaccins.





