Covid-19 : la situation épidémiologique des pays voisins du Tchad

Les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (7 avril 2020 à 9 heures).



Le Tchad compte à ce jour neuf cas de COVID-19, 0 décès et 1 guéri.



Le Cameroun compte 650 cas positifs, neuf morts et 17 guéris.



Le Nigeria compte 151 cas, deux morts et neuf guéris.



Le Niger compte 238 cas, cinq mort et 35 guéris.



La Libye compte 18 cas, 1 décès et 0 guéri.



Le Soudan compte 12 cas, deux morts et 3 guéri.



La Centrafrique compte neuf cas, 0 décès et trois guéris.