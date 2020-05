Covid-19 : la situation épidémiologique des pays voisins du Tchad

Selon les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (25 mai 2020) :



Le Tchad compte à ce jour 675 cas de COVID-19, 60 décès et 215 guéris.



Le Cameroun compte 4400 cas positifs, 159 morts et 1822 guéris.



Le Nigeria compte 7526 cas, 221 morts et 2174 guéris.



Le Niger compte 943 cas, 61 morts et 775 guéris.



Le Soudan compte 3378 cas, 137 morts et 372 guéris.



La Libye compte 75 cas, 3 décès et 39 guéris.



La Centrafrique compte 552 cas, 1 décès et 18 guéris.