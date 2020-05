Covid-19 : un vol de rapatriement des tchadiens bloqués en France le 23 mai

L'Ambassade du Tchad en France a informé mardi dans un communiqué, aux ressortissants tchadiens de passage en France que le vol commercial de rapatriement Air France au départ de l'aéroport Paris Charles de Gaulle et à destination de l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena sera opérationnel le samedi 23 mai 2020 aux environs de 10h locale paris (présentation à l'aéroport 4h avant le départ).



"Le service des ventes à distance de la compagnie Air France rentrera en contact avec les compatriotes qui se sont inscrits sur la liste de l'Ambassade au moins 72 heures avant la date de départ pour les modalités relatives aux paiements et réservations", précise le service des affaires consulaires de l'Ambassade.



L'Ambassade tient à informer les compatriotes concernés de préparer les éléments suivants pour communiquer à l'agent de la Vente Directe Air France lors de l'échange téléphonique pour un traitement rapide et efficace du dossier :

- Nom et prénoms ;

- Adresse mail ;

- Numéro de passeport ;

- Références billet AF (pour ceux qui détiennent un billet AF) ;

- Cabine de transport souhaitée (Économique- Premium- Business ) ;

- Mode de paiement (carte de crédit ou cash).



NB : tarifs du billet AF

J: 1552,29 euros

W: 1016,23 euros

Y: 616,23 euros.