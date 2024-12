Crash d'un Avion d'Azerbaijan Airlines au Kazakhstan

L'avion assurait une liaison entre Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et Grozny, la capitale de la république caucasienne russe de Tchétchénie. Sur les 67 personnes à bord, 25 ont survécu à l'accident.



Les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer les causes de ce tragique incident. Des efforts sont en cours pour secourir les survivants et fournir l'assistance nécessaire.