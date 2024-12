Crash du Boeing 737-800 de Jeju Air en Corée du Sud

Un tragique accident s'est produit dimanche 29 décembre 2024 avec un Boeing 737-800 de Jeju Air, entraînant des conséquences dramatiques : 2 survivants ont été retrouvés, 120 corps ont été retirés de la carlingue de l'avion. L'accident s'est produit 2 minutes après que les pilotes aient lancé un Mayday.



Contexte de l’Accident

Ce même appareil avait déjà rencontré des problèmes, ayant effectué un atterrissage d'urgence 48 heures auparavant alors qu'il était en vol entre Jeju et Pékin. Lors de ce dernier vol, le Boeing 737-800, en provenance de Bangkok, a tenté un atterrissage avec les trains d'atterrissage rentrés.



Enquête en Cours

Les autorités sud-coréennes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes précises de cet accident, en examinant les incidents précédents et les conditions de vol au moment du crash. Des informations supplémentaires seront nécessaires pour comprendre les circonstances qui ont conduit à cette tragédie.