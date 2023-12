Crise Soudanaise : Le Soudan remercie le Tchad pour l’accueil des réfugiés soudanais

Les échanges entre les deux personnalités « ont porté sur la crise qui secoue le Soudan, mettant en lumière l’engagement du Tchad en faveur d’une résolution pacifique et son appui aux réfugiés », a souligné la présidence.



L’ancien Premier Ministre soudanais est venu à la rencontre du Chef de l’Etat du Tchad « pour lui exprimer de vive-voix sa gratitude et sa reconnaissance pour l’accueil et le soutien aux personnes fuyant les violences et son engagement en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan ».



Selon la même source, « les discussions entre le Président de la République et Dr Abdallah Hamdok se sont également focalisées sur la nécessité du renforcement d’une coopération régionale pour promouvoir la stabilité dans la sous-région » et « le Chef de l’Etat a réitéré, à cette occasion, son appel en faveur du dialogue pour résoudre la crise soudanaise et la solidarité entre les nations voisines pour construire un avenir pacifique ».