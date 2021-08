Crise des diplômés sans emploi au Tchad : des instructions du président du CMT

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a assuré mercredi que son département ministériel "est et sera aux côtés des jeunes désireux d’investir massivement dans le secteur agro-sylvo-pastoral".



Il a annoncé d'une part que sur instructions du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, la somme d'un milliard de Francs CFA est "autorisée" pour financer ‘’un programme d’urgence pour emplois-jeunes’’, particulièrement en faveur des diplômés sans emploi.



D’autre part, une bagatelle de 3 milliards de Francs CFA est annoncée pour la mise en œuvre de ‘’l’Initiative 50 000 empois des jeunes dans les secteurs porteurs des petits métiers’’.



"Ces actions tous azimuts, constituent une lueur d’espoir en faveur de notre jeunesse, qui doit changer de paradigme car, la fonction publique ne constitue plus à l’heure actuelle et à elle seule, la porte du salut", selon le ministre.



Depuis plusieurs semaines, les diplômés sans emploi ont multiplié les actions pour attirer l'attention des autorités sur leur situation. Confrontés au chômage, ils réclament une intégration à la fonction publique et une égalité des chances afin de vivre dignement dans leur pays.